Misterbianco introduce la tassa di soggiorno, il sindaco Corsaro: “nuove risorse senza gravare sui cittadini”

Il Consiglio comunale di Misterbianco, presieduto da Lorenzo Ceglie, ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta di soggiorno, un novità tributaria per la città che verrà introdotta sulla scorta delle normative nazionali in materia. Il Regolamento disciplina entità e modalità di riscossione del tributo: l’imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive del territorio comunale, calcolata su tariffe che vanno da 1 a 3 euro al giorno sulla base delle fasce di prezzo adottate dalle struttura ricettiva. Il gettito della Tassa di soggiorno è vincolato e destinato a interventi specifici, fra cui manutenzione, promozione turistica e manifestazioni, infrastrutture turistiche e mobilità sostenibile, sicurezza e decoro, ambiente e beni culturali.

“Mi congratulo con il nostro civico consesso – afferma il sindaco Marco Corsaro – per l’efficiente lavoro svolto e l’adozione di un Regolamento che sarà utile alla città sotto vari aspetti. In questi anni abbiamo lavorato sulla vocazione turistica e fieristica di Misterbianco, attraverso gli interventi su eventi, beni culturali e Distretto commerciale. Con la Tassa di soggiorno acquisiremo nuove risorse vincolate a precisi impegni e interventi per una città sempre più rimodernata, bella e sicura, senza però gravare i cittadini di nuove tasse”.

La soddisfazione di Bonaccorso e Anzalone

“Anche questo regolamento – afferma il presidente della III Commissione consiliare Valentina Bonaccorso – si inserisce nell’azione di riordino amministrativo a cui come consiglieri abbiamo lavorato in questi anni. La Tassa di soggiorno porterà nelle casse dell’ente nuove risorse a carico però dei flussi turistici che sono in crescita e su cui stiamo lavorando per alzare ancora il trend”.

“Siamo orgogliosi di questa svolta – afferma il presidente della VI Commissione consiliare Ninni Anzalone – che darà al Comune l’opportunità di finanziare interventi per valorizzare il nostro patrimonio e migliorare l’accoglienza turistica di Misterbianco. Abbiamo condotto un proficuo confronto con rappresentanze quali Confcommercio e ABBETNEA e un lavoro di approfondimento con il nostro Settore comunale guidato da Mario Coco, un lavoro di squadra che ha coinvolto le Commissioni e il Consiglio tutto per un risultato che va nell’interesse della città”.