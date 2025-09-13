Milazzo, Ugl e Faisa Cisal danno il benvenuto al neo Presidente Luigi Genovese

Attraverso una nota, le sigle sindacali Ugl e Faisa Cisal, rappresentate dai segretari Giuseppe Scannella e Romualdo Moschella, hanno dato il benvenuto al nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda siciliana Trasporti (AST), la società pubblica controllata dalla Regione Sicilia e al neo presidente Luigi Genovese. “Auspichiamo che il nuovo management – commentano Scannella e Moschella – in stretta collaborazione e dialogo con le organizzazioni sindacali di categoria, possa guidare l’AST verso un futuro di crescita e rinnovamento”. “Ci auguriamo – concludono i due segretari – che si possano superare le criticità riscontrate nel passato, ponendo al centro il benessere dei lavoratori strutturati e in somministrazione e la qualità del parco mezzi e del servizio offerto ai passeggeri”.