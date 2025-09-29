Milazzo, successo travolgente per l’ItaloDisco Arena: conquistata la città mamertina

Sabato 27 settembre Milazzo ha vissuto una serata indimenticabile con il live di ItaloDisco Arena, il format musicale (Made in Fondachello Valdina) ideato dal DJ Johnny La Mesa, che ha fatto divertire, ballare e cantare il numeroso pubblico accorso in Marina Garibaldi. Nonostante le ore di pioggia che hanno preceduto l’evento, nulla ha fermato l’entusiasmo dei presenti: al contrario, l’energia è cresciuta minuto dopo minuto, trasformandosi in un vortice di emozioni e grande divertimento.

Il viaggio musicale, che ha ripercorso la storia della disco dagli anni ’70 fino ai Duemila, ha chiuso in grande stile il tour estivo, approdando a Milazzo grazie alla forte volontà del Comune di Milazzo e del sindaco Pippo Midili, nell’ambito della manifestazione “Mylae Gusti”, svoltasi sul lungomare Marina Garibaldi il 26, 27 e 28 settembre. Fondamentale anche la collaborazione del Parco Corolla, che insieme all’organizzazione hanno reso possibile un evento capace di unire musica, spettacolo e partecipazione.

Una squadra vincente che, con il tour di ItaloDisco Arena, continua a regalare emozioni e a far cantare e ballare migliaia di appassionati in tutta Italia. Essa è composta da: