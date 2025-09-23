Milazzo: previsti interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione | INFO

Gli uffici del settore Ambiente di Milazzo hanno reso noto il calendario dei nuovi interventi di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione dell’intero territorio comunale previsti nei mesi di settembre ed ottobre. Ecco il dettaglio della pianificazione.
- DISINFESTAZIONE. Verrà eseguita nelle giornate del 24-25 e 26 settembre dalle 23,30 alle ore 6 del giorno seguente
- DEBLATTIZZAZIONE Verrà eseguita nelle giornate del 28-29-30 settembre ed 1 ottobre dalle 23,30 alle ore 6 del giorno seguente
- DERATTIZZAZIONE Verrà eseguita nelle giornate del 6-7-8-9-10 ottobre dalle ore 6 alle 12.
I prodotti utilizzati sono regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità come presidi medico chirurgici di nuova generazione per la cura dell’ambiente e la tutela della salute pubblica.