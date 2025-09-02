Milazzo: Luca Virago, Patty Pravo e Noemi, guest stars della festa di Santo Stefano

StrettoWeb

Dopo lo straordinario successo del concerto di Fiorella Mannoia, la stagione degli eventi promossi dall’Amministrazione comunale prosegue con gli spettacoli previsti in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono Santo Stefano. Ad aprire la mini rassegna che si terrà in marina Garibaldi sarà Luca Virago – giovedì 4 settembre -. Virago, più noto come imitatore televisivo, vanta una lunghissima scia di partecipazioni nei principali programmi tv fra la metà degli anni 90 e i primi anni 2000 ma da oltre 30 anni in giro per l’Italia sui palchi live. Al suo attivo una partecipazione alla sezione giovani del Festival di Sanremo 1993 con un pezzo dal titolo “Ci vuole molto coraggio” . Vincitore del programma “Stasera mi butto” nel 1992, Virago ha portato a The Voice Senior “Arrivederci a questa sera” di Lucio Battisti facendo girare tutti e quattro i coach. Venerdì 5 settembre invece sul palco Patty Pravo, artista tra le più iconiche della musica italiana : alla fine sceglie Gigi D’Alessio. Sabato 6 settembre, momento clou con l’esibizione di Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano.

Una opportunità per il pubblico di assistere gratuitamente a delle serate di grande livello con grandi artisti della musica italiana. La programmazione delle manifestazioni proseguirà poi con l’ottava edizione di “MilazzoChamberMusicFestival”, festival internazionale di musica da camera che si svolgerà il 12 ed il 13 settembre al Castello di Milazzo nello splendido scenario del Bastione Santa Maria e del MuMa.

Il 12 settembre i pianisti Gitto, Mundrov e Cuva proporranno con “Bach to blue” un percorso di ascolto che dai Corali di Bach/Kurtág condurrà alla celebre Rhapsody in blue di Gershwin, attraverso i temi popolari spagnoli di Albeniz e Ravel e lo stile del tango nuevo di Piazzolla.

Il 13 settembre le “Anime Romantiche” della pianista Nogaeva e del violinista Tomaszewsky interpreteranno alcuni dei capolavori della letteratura cameristica, tra cui la celebre Sonata “La Primavera” di Beethoven e le Mazurke op. 19 di Wieniawski. Inizio dei concerti alle ore 21. Ingresso libero. Autentica “chicca” va considerata poi la conclusione di “Milazzo Estate” dal 26 al 28 settembre, una tre giorni sempre in Marina Garibaldi dove “Mylae Gusti” proietterà la Città del Capo oltre i confini nazionali, con il Festival Internazionale del Gelato Artigianale. Uno spettacolo messo a disposizione dagli imprenditori Carlo e Pinella Calcagno.