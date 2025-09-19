Milazzo celebra il “Mental Health, Shared Wealth”: INFO e DATE

Si terrà domenica 21 settembre alle 15:30, sul lungomare Garibaldi l’evento “Mental Health, Shared Wealth”, organizzato dai partecipanti all’omonimo scambio giovanile promosso dall’associazione messinese “The Cave” e dall’Agenzia Italiana per la Gioventù nell’ambito del programma Erasmus+. Trenta giovani provenienti da Italia, Germania, Romania, Grecia e Polonia, faciliteranno dei giochi e dei quiz interattivi con l’obiettivo di coinvolgere la comunità locale e sensibilizzare sul tema del benessere mentale attraverso attività di divulgazione e dialogo interculturale.

“Vogliamo stimolare la discussione su temi complessi come questo, promuovendo il pensiero critico e la comprensione reciproca”, spiegano i volontari dell’associazione The Cave, lanciando l’appuntamento a cui prenderà parte anche lo psicologo e psicoterapeuta Marco Italiano, Presidente fiduciario del comitato della regione Sicilia per la Federazione Italiana Psicologi dello sport, che farà un intervento sull’importanza di parlare di questi argomenti, e l’Amministrazione comunale di Milazzo, che ha permesso l’organizzazione dell’evento, rappresentata dall’assessore allo Sport Antonio Nicosia. Già dal 15 settembre i giovani si trovano in Sicilia per esplorare il tema del benessere nella vita quotidiana, cosa che faranno fino alla loro partenza, il 24 settembre, supportati dal facilitator Emanuel Caristi.

Durante questi giorni i partecipanti prendono parte a una varietà di attività interattive e creative pensate per aiutarli a riflettere sul proprio benessere, a comprendere meglio come questo sia influenzato da emozioni, relazioni, abitudini e cultura, e a scoprire nuovi strumenti per prendersi cura di sé e degli altri. Il fulcro sono i metodi di educazione non formale: workshop incentrati su temi come salute mentale, stress, limiti, consapevolezza di sé ed espressione emotiva.