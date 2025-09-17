Milazzo, azienda speciale cerca controllori per la sosta | INFO

L’Azienda speciale “Milazzo Servizi” costituita nei mesi scorsi ha

ufficialmente iniziato la propria attività e nella giornata odierna ha pubblicato sul proprio sito (https://www.aziendaspecialemilazzoservizi.it/ ) il bando per la

formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di controllori della sosta.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre DIECI (10) giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso. La Commissione esaminatrice procederà alle prove e alla valutazione dei titoli secondo quanto previsto dal bando e formerà una graduatoria di merito tra i partecipanti, la cui pubblicazione sul sito internet dell’Azienda costituirà l’unica modalità di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione dell’Azienda ha altresì comunicato che “si riserva, qualora sia richiesta nei contratti di servizio, di valutare l’applicazione della clausola sociale”.