Milazzo, al via la gara per i bus urbani: affidamento per 9 anni, l’importo supera i 5 milioni

Dopo la fase sperimentale, il Comune di Milazzo punta ad individuare un operatore di servizio pubblico qualificato al quale aggiudicare direttamente la concessione novennale del servizio di trasporto pubblico di passeggeri con autobus. In tal senso è stata avviata

una indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazione di interesse per l’individuazione di società che intendano gestire il servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Milazzo nel periodo compreso tra il primo gennaio 2026 ed il 31 dicembre 2034.

L’affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di trasporto

pubblico urbano mediante autobus su 4 linee, finalizzato ad assicurare la migliore accessibilità e fruibilità del territorio comunale, contribuendo così alla riduzione della congestione, dell’inquinamento, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione. Tutto ciò ottimizzando i costi. Il servizio è rivolto principalmente ai residenti, agli studenti ed ai turisti per consentire un efficiente collegamento tra la periferia, la stazione F.S., il presidio Ospedaliero ed il centro cittadino, gli istituti scolastici, il porto e le località turistiche.

Il servizio in affidamento prevede una percorrenza minima annua di 167.761,19 km. L’Amministrazione si riserva di richiedere servizi aggiuntivi per far fronte a specifiche esigenze di interesse pubblico quali il collegamento diretto tra aree di parcheggio e la riviera del Tono; corse aggiuntive su linee esistenti in particolari periodi dell’anno; servizi festivi in occasione delle feste patronali di Santo Stefano e San Francesco di Paola; collegamento diretto tra aree di parcheggio ed il borgo/castello. Attualmente il servizio consta di quattro linee: porto-Santa Marina, porto- stazione- ospedale, porto-stazione e porto – Capo- Tono.

Più fermate e orari di servizio

Tutte le linee hanno come capolinea il Porto – Molo Marullo e si articolano in complessive 115 fermate. Sono previsti orari di servizio estivi ed invernali. In Inverno si articola su sei giorni alla settimana, mentre nel periodo estivo il collegamento porto-stazione e per Tono e Capo è previsto anche di domenica. Per i 9 anni di affidamento, l’importo complessivo che sarà messo a gara ammonta ad

euro € 5.251.386,93 (iva esclusa al 10%), oltre ai corrispettivi relativi ai conguagli annuali Istat, con fondi sia del Comune di Milazzo che della Regione Sicilia.

Il Comune sulla scorta delle manifestazioni di interesse e delle proposte ricevute procederà ad un esame delle stesse al fine di individuare l’operatore economico che, a parità di qualificazione, risponda maggiormente alle attese di servizio che l’ente si attende e nello specifico, a titolo di miglioramento, l’implementazione dei km di servizio, anche con l’attivazione di nuove linee ovvero con maggiori corse sulle linee esistenti, a parità di budget annuale (comune/regione);

Servizi aggiuntivi a disposizione del Comune per la copertura di eventi di rilevanza pubblica (festività religiose e civili, eventi organizzati dal Comune); compartecipazione ai servizi per categorie protette (soggetti a basso reddito ed in carico ai servizi sociali comunali, soggetti con disabilità, studenti scuola dell’obbligo) in aggiunta rispetto a quanto previsto dal bando, miglioramento del comfort alle fermate (pannelli informativi, pensiline, sedute, tabellini cartacei) rispetto a quanto previsto all’art. 8; piano di comunicazione. Le manifestazioni di interesse e relative proposte di servizio vanno presentate entro il prossimo 30 ottobre.