Messina, Zucchero in concerto nell’estate 2026: DATA e INFO

Messina si prepara a vivere la prossima stagione estiva con un evento imperdibile: Zucchero torna in concerto il 14 luglio 2026 allo stadio “Franco Scoglio”. L’evento, organizzato da Friends & Partners e realizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Messina, conferma la città come una tappa strategica per artisti di fama internazionale.

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, e l’Assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, hanno commentato: “Messina conferma il suo ruolo di città di riferimento per grandi artisti, grazie all’impegno dell’Amministrazione nel promuovere il brand cittadino della musica e degli eventi, e alla capacità di garantire accoglienza di qualità e massima sicurezza. Grazie alla posizione strategica della città, facilmente raggiungibile da diverse aree, possiamo ospitare spettatori provenienti anche da fuori Messina, offrendo loro, insieme ai cittadini, un’esperienza musicale unica. Siamo felici di accogliere Zucchero e rendere Messina protagonista della grande musica”. Un appuntamento imperdibile che ribadisce il ruolo della città come polo culturale e musicale di rilievo nel panorama nazionale. Info e prevendite: biglietti disponibili dal 29 settembre alle ore 14.00.