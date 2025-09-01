Messina Volley, La Spada: “contenta di vestire questa maglia”

StrettoWeb

Il Messina Volley continua l’avvicinamento al prossimo campionato di Serie C femminile ufficializzando l’ingaggio della giovane centrale, classe 2006, Rebecca La Spada. Cresciuta e proveniente dalla società mamertina del Volley ’96, con cui ha disputato la scorsa stagione il campionato di Serie C, la nuova centrale giallo-blu si unisce agli arrivi di Marcela Nielsen, Barbora Basile, Giulia Bisicchia e Alessandra Cuzzola.

“Sono veramente contenta di aver scelto il Messina Volley – esordisce La Spada – al fine di poter maturare dal punto di vista personale e tecnico. Il Messina Volley è una squadra molto preparata da tanti punti di vista. Insieme alle mie nuove compagne, siamo coscienti che il campionato di Serie C quest’anno sarà difficile ma, allo stesso tempo, siamo ambiziose e vogliamo puntare in alto”.

Fanno seguito le dichiarazioni della società messinese in merito all’arrivo della nuova centrale: “Siamo molto contenti dell’inserimento

di Rebecca – commenta il direttore generale Pietro Fazio – in quanto, pur non ancora ventenne, ha già dimostrato di avere buoni doti tecniche e tanto potenziale. In merito a questo trasferimento, intendo ringraziale il sodalizio del Volley ’96 per la disponibilità dimostrata”.