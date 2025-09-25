Messina, un’assemblea pubblica a Castanea contro il restyling della piazza: “sospendetelo, poco funzionale alle nostre esigenze”

Pochi spazi “liberi”, gradoni e la non considerazione delle strade adiacenti. Sono alcune delle criticità mosse da buona parte dei cittadini di Castanea contro il progetto di restyling che l’Amministrazione Comunale ha previsto per la piazza SS Rosario del villaggio collinare. Per questo, lo scorso giugno, i residenti si sono riuniti per discutere e confrontarsi sugli interventi che cambieranno il volto del paese. Una serie di incontri riassunti in una richiesta, inviata al sindaco Federico Basile, di essere ascoltati e di sospensione momentanea delle operazioni di affidamento dell’appalto per i lavori (a cui però, a oltre tre mesi di distanza, l’amministrazione non ha ancora dato riscontro).

Il documento redatto, avente a oggetto “Umori, criticità e proposte”, è il frutto dapprima di un’assemblea pubblica, che si è svolta nella piazza SS Rosario il 4 giugno, e poi di un coordinamento di associazioni culturali, sportive, turistiche e religiose presenti e operanti sul territorio che si sono riunite il 10 dello stesso mese proprio per finalizzare i contenuti della proposta e chiedere un incontro all’Amministrazione Comunale. La richiesta, inviata tramite pec lo stesso 10 giugno, è rimasta inascoltata.

«Il coordinamento, composto dai vari presidenti delle associazioni del territorio, riflette l’opinione e il pensiero di oltre il 60% delle famiglie di Castanea», spiegano i rappresentati in una nota per richiamare l’attenzione dell’Amministrazione Comunale. Sin da subito, durante gli incontri che abbiamo svolto sul tema, è emersa una profonda soddisfazione ed estrema gratitudine da parte di tutti i cittadini del paese nei confronti dell’attuale Amministrazione Comunale per aver inserito anche Castanea tra i villaggi “toccati” dagli interventi finanziati dal PON METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027″, scrive il coordinamento, sottolineando però l’esigenza di essere ascoltati in quanto principali usufruitori degli spazi che verranno riqualificati.

E, infatti, sono diverse le criticità che sono state individuate durante gli incontri: “In primo luogo, dalle poche immagini di rendering del progetto (non quotate) riportate dai quotidiani, si evince chiaramente la diminuzione degli spazi liberi rispetto alla attuale. Questo, a nostro avviso, limiterebbe di molto la fruizione della piazza per l’organizzazione di manifestazioni culturali (teatro e proiezione di contenuti digitali), manifestazioni musicali (concerti e balli), manifestazioni ludiche dei bambini e, tenuto conto che la piazza è antistante a una delle chiese più importanti del paese, limiterebbe anche l’affluenza dei fedeli alle manifestazioni religiose (processioni, cortei funebri, ecc.)”.

Ma non solo: oggetto di dubbi è anche la presenza di 2 diversi piani con gradoni, per superare il dislivello esistente. “Questo non è assolutamente accettabile perché rappresentano fattori di rischio di cadute – chiosa il coordinamento – Noi riteniamo che la “nostra piazza” debba essere su un unico piano, senza gradini, eliminando così quanto accaduto negli anni”. Inoltre, la richiesta è di includere, nel progetto di restyling, anche la sistemazione delle strade adiacenti la piazza, al momento non prevista.

“È sulla base di queste riflessioni, frutto del pensiero di buona parte dei residenti di Castanea, e nell’auspicio di una democrazia sempre più partecipata che punti all’inclusione, alla collaborazione e a un rapporto trasparente fra istituzioni e società civile, che abbiamo chiesto e chiediamo all’Amministrazione comunale un confronto, nonché – conclude il coordinamento – di sospendere momentaneamente le operazioni di affidamento dell’appalto per i lavori come progettati in attesa di programmare un incontro tra una nostra rappresentanza e i soggetti (tecnici e amministrativi) interessati all’opera, al fine di ricevere maggiori delucidazioni e poter illustrare più nel dettaglio quali sono le nostre esigenze e/o indicazioni, concordando così un modello di piazza secondo le nostre aspettative e che sia fruibile, vivibile e soprattutto sicura per gli abitanti, piccoli e grandi”