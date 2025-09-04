Messina, una sorpresa speciale: nel borgo di Savoca spunta… Ronaldo “Il Fenomeno”. Indizio anche per “Operazione Nostalgia” a Reggio?

Non capita tutti i giorni. Anzi, non capita praticamente mai. Non capita di ritrovarsi, a Savoca – borgo di 1.700 anime a Messina – nientepopodimeno che… Ronaldo “Il Fenomeno”. Sì, proprio lui, uno dei giocatori di calcio più forti di tutti i tempi, uno dei brasiliani più forti della storia, campione assoluto in Italia e nel mondo con le maglie di Inter, Milan, Real Madrid, Barcellona e nazionale verdeoro, con cui ha vinto un Mondiale nel 2002. Ma che ci faceva, il 48enne attuale presidente del Valladolid, nel borgo siciliano? In visita a Taormina, ha voluto fare un salto a Savoca, nello storico bar in cui sono state girate alcune scene del film “Il Padrino”. Immediatamente riconosciuto, ovviamente, Ronaldo si è intrattenuto con i fan presenti, scattando autografi e selfie. Orgoglioso e felice, a pubblicare alcune immagini sui social è stato il sindaco di Savoca, Massimo Stracuzzi.

Possibile indizio per il raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”

Alla luce di questa presenza, non così comune, il dubbio rimane, ma verrà presto svelato: non è che per caso Ronaldo sarà presente al raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia” che si terrà a Reggio Calabria sabato sera? Tra i 40 ex calciatori non è stato annunciato, ma l’organizzazione ha spiegato che ne mancano ancora due, che saranno annunciati a ridosso dell’inizio della partita al “Granillo”. Uno di questi, come da indizio degli organizzatori, “è un attaccante, Campione del Mondo e ha segnato nel glorioso Mondiale del 2006″. L’indizio calza. Sarà lui? Non resta che attendere. Se così fosse, sarebbe un raduno mondiale, vista la presenza già di campioni come Totti, Baggio e Trezeguet. Intanto Savoca, a Messina, si è goduta qualche momento di gioia, ricordi ed emozione.