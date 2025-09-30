Messina, trambusto nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale: cosa è accaduto

Si sta svolgendo il Consiglio comunale di Messina, presieduto dal Presidente Sebastiano Pergolizzi, che si è riunito a Palazzo Zanca per una seduta straordinaria e urgente, dopo quella tenutesi nella serata di ieri. I lavori d’Aula sono due, con il seguente ordine del giorno: 1) Bilancio Consolidato 2024; 2) Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175 Tuel.

Alla massima assise cittadina hanno partecipato 25 consiglieri comunali su 32. Ospite il Sindaco di Messina Federico Basile, che ha illustrato il primo punto all’ordine del giorno. Dopo gli interventi dei consiglieri Carbone e Russo, si è passati al voto, con il primo punto all’ordine del giorno (Bilancio Consolidato 2024) che è stato approvato con immediata esecutività.

Successivamente, Basile ha illustrato il secondo e ultimo punto: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 ex art. 175 Tuel, spiegando l’importanza del documento. Tuttavia, a seguito della mancanza della maggioranza necessaria alla votazione, dovuta all’abbandono dell’aula da parte di un consistente numero di consiglieri (che avevano espresso di voler riprogrammare la seduta, ma ciò gli è stato negato), il Presidente Pergolizzi è stato costretto a riaggiornare la seduta ad un’ora. La seduta dovrebbe riprendere per le 00:30. Sconcertato il Sindaco Basile, che ha mostrato grande rammarico verso coloro che, nel bel mezzo del consiglio, hanno deciso di lasciare l’aula, ledendo all’importanza della seduta straordinaria e del punto da trattare.