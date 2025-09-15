Messina, tragedia sulla spiaggia del Ringo: trovato il corpo di un’anziana donna

È stato trovato lungo la spiaggia del Ringo a Messina, il corpo privo di vita di una donna di circa 80 anni. Ad accorgersi del cadavere alcuni pescatori della zona che hanno allertato le Forze dell’Ordine e il personale sanitario, che non ha potuto far altro che attestare il decesso. La polizia deve cercare di capire se si sia trattato di un malore o di un gesto volontario da parte della anziana donna, che in passato pare abbia già destato preoccupazione tra il vicinato per il suo stato psicologico.