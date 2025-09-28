Messina, tragedia a Castelmola: morto l’imprenditore Giuseppe Carpita

Tragico incidente stradale nella notte a Castelmola, dove l’imprenditore Giuseppe Carpita, 53 anni, ha perso la vita. L’incidente autonomo si è verificato intorno alla mezzanotte sulla Strada Provinciale 10 che conduce al piccolo borgo. L’uomo si trovava alla guida del suo pick-up e stava rientrando a casa quando il mezzo ha abbattuto contro il muretto della carreggiata, precipitando per diversi metri.

Per i soccorritori non c’è stato nulla da fare, solo constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Taormina e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni, che hanno recuperato la salma dell’imprenditore, riconsegnandola ai familiari per le esequie. Secondo le prime ipotesi, è possibile che sia stato un malore improvviso a causare l’incidente. Giuseppe Carpita era molto conosciuto e apprezzato dalla comunità di Castelmola. Era considerato da tutti come un instancabile lavoratore e un uomo di grande umiltà. La sua prematura scomparsa ha lasciato l’intera cittadinanza sotto shock.