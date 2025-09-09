Messina, torna Lo Spirito di Stella: due giorni alla scoperta del mare

Nelle giornate di domani e mercoledì i cittadini potranno rivivere la celebre iniziativa all'insegna della navigazione inclusiva

Catamarano Spirito di Stella

Dopo la partecipazione allo spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria dello scorso agosto, il catamarano accessibile Lo Spirito di Stella torna a Messina per offrire a tutti, e in particolare alle persone con disabilità, un’esperienza unica di navigazione inclusiva. Gli Open Day si svolgeranno domani 10 e mercoledì 11 settembre 2025, con imbarco presso l’Arsenale Militare Marittimo. Per ciascuna giornata sono previsti due turni di navigazione: il primo al mattino, dalle 09.30 alle 12.30, e il secondo nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00. La partecipazione è gratuita, ma a numero limitato: è richiesta la prenotazione obbligatoria inviando una email a [email protected]

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Messina e la Lega Navale Italiana sezione Messina, si inserisce nel percorso italiano del progetto internazionale WoW – Wheels on Waves 2023-2025, che ha portato l’imbarcazione in un giro del mondo conclusosi a giugno 2025 con l’arrivo a Genova insieme alla nave scuola Amerigo Vespucci.

Ultimi approfondimenti di Messina