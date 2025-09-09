Messina, torna Lo Spirito di Stella: due giorni alla scoperta del mare

Dopo la partecipazione allo spettacolare Sbarco di Don Giovanni d’Austria dello scorso agosto, il catamarano accessibile Lo Spirito di Stella torna a Messina per offrire a tutti, e in particolare alle persone con disabilità, un’esperienza unica di navigazione inclusiva. Gli Open Day si svolgeranno domani 10 e mercoledì 11 settembre 2025, con imbarco presso l’Arsenale Militare Marittimo. Per ciascuna giornata sono previsti due turni di navigazione: il primo al mattino, dalle 09.30 alle 12.30, e il secondo nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00. La partecipazione è gratuita, ma a numero limitato: è richiesta la prenotazione obbligatoria inviando una email a [email protected]

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Messina e la Lega Navale Italiana sezione Messina, si inserisce nel percorso italiano del progetto internazionale WoW – Wheels on Waves 2023-2025, che ha portato l’imbarcazione in un giro del mondo conclusosi a giugno 2025 con l’arrivo a Genova insieme alla nave scuola Amerigo Vespucci.