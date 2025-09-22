Messina, torna il Sud Innovation Summit: giovedì la conferenza stampa a Palazzo Zanca

Giovedì 25 settembre 2025, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma della terza edizione del Sud Innovation Summit, l’evento promosso dal Comune di Messina con il patrocinio di AgID e MIMIT, in programma il 16 e 17 ottobre 2025 presso l’Università degli Studi di Messina – Dipartimento MIFT.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate l’agenda completa con la plenaria istituzionale e i verticali tematici, oltre alle principali novità di questa edizione, che si conferma come il punto di riferimento sull’innovazione e la trasformazione digitale nel Mezzogiorno. Interverranno: Federico Basile, Sindaco di Messina; Giovanna Spatari, Rettrice dell’Università degli Studi di Messina; Salvo Puccio, Direttore Generale del Comune di Messina; Roberto Ruggeri, Fondatore del Sud Innovation Summit.