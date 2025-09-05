Messina: tenta di rapinare una tabaccheria a Torregrotta, giovane arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile di tentata rapina in danno di una rivendita di tabacchi di Torregrotta, in provincia di Messina. Secondo la ricostruzione fornita dai militari dell’Arma, l’individuo, parzialmente travisato, armato di un coltello, si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale e, alla presenza di alcuni avventori, rivolgendosi al titolare e alla commessa della tabaccheria, gli ha intimato la consegna dell’incasso giornaliero. Al rifiuto degli addetti alla vendita, il rapinatore desisteva dalla sua azione criminosa scappando a bordo di una bicicletta.

Ad avvertire i Carabinieri è stata una segnalazione pervenuta al numero unico d’emergenza “112”, che ha consentito alla Centrale Operativa di attivare le immediate ricerche e giungere, in brevissimo tempo, all’individuazione del presunto responsabile della tentata rapina. Le indagini dei Carabinieri, corroborate dalla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e dalle dichiarazioni rese dalle vittime e da alcuni testimoni, hanno permesso di documentare la dinamica dei fatti che hanno poi portato all’arresto del soggetto. All’esito del rito direttissimo, celebrato presso del Tribunale di Messina, a carico dell’arrestato il Giudice, nel convalidare l’arresto operato dai Carabinieri, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.