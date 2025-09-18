Messina, tensione tra il Sindaco Basile e il Senatore Musolino: “ci dica quali decreti esistono e quali no”

Attraverso una nota stampa, il Sindaco di Messina, Federico Basile, ha risposto all’ennesima replica del Senatore Dafne Musolino, lanciando un appello: “Sarebbe opportuno che il Senatore Musolino, e i suoi suggeritori occulti – perché, se fosse stata lei a partorire certe inesattezze probabilmente le difenderebbe in un confronto pubblico – dedicasse meno tempo a scrivere post e più tempo a studiare Messina e i suoi reali problemi. Premesso che sarebbe auspicabile che il Senatore accettasse un confronto davanti alla cittadinanza, vediamo allora di chiarire alcune questioni che sembra non abbia compreso” dice Basile.

Fondi Pinqua “Se desidera capire di cosa si tratta, basta leggere l’elenco delle opere compensative proposte: tutto è già scritto.” Rete idrica “Secondo il Senatore, redigere un parco progetti per partecipare ai bandi pubblici sarebbe una ‘distorsione della realtà’? Non basta inserire quattro codici di programmazione per dimostrare competenza: se conoscesse davvero la materia, saprebbe che il Governo nazionale non ha dato seguito al programma CIS e che nessuno ha mai sollevato questo problema. Forse avremmo bisogno di un Senatore che faccia bene il proprio lavoro.”

“La verità è che è il Senatore va a mistificare, sostenendo che questi siano progetti già finanziati. In realtà, la rete idrica cittadina si divide in due lotti: Il primo, già in corso di realizzazione con fondi PNRR; Il secondo, proposto tra le opere complementari del Ponte, perché per regola del PNRR non è possibile finanziare due lotti sullo stesso beneficiario.” ha aggiunto il Sindaco di Messina.

“Se oggi Messina ha ottenuto questo finanziamento, lo deve alla buona amministrazione: in assenza di un gestore unico, la città non avrebbe potuto beneficiare dei fondi PNRR. Magari un senatore avrebbe potuto occuparsene a livello nazionale. Ci dica allora Senatore – o i suoi suggeritori – quali sarebbero questi decreti di finanziamento di cui parla” sottolinea il Primo Cittadino.

Basile: “Senatore, di cosa sta parlando?”

“Il programma presentato il 9 luglio riguarda la quota dei fondi FSC 21/27 regionali, attualmente in fase di istruttoria presso il Dipartimento Infrastrutture della Regione Siciliana. Le opere complementari, invece, riguardano ulteriori strade da adeguare. Il programma complessivo prevede 100 milioni di euro per la manutenzione straordinaria della rete stradale di Messina. Nessuno ha mai dichiarato che gli appalti sarebbero stati aggiudicati entro il 2025, ma che si sarebbero avviati entro tale data, come previsto dal cronoprogramma regionale, e solo per 16 milioni dei 33 milioni proposti.”

In conclusione “Siamo qui, in attesa che il Senatore accetti il confronto. Ci sono posti a sedere anche per i suoi suggeritori, se ne avessero bisogno. Apprendo che il Senatore ha voluto trasformare un’espressione comune in un richiamo al fascismo. Secondo questa logica, tutti i Comuni che hanno emanato ordinanze anti-bivacco sarebbero complici del regime? Non ricorda, inoltre, che anche lei ne ha emanate durante la sua esperienza come assessore del sindaco De Luca? La verità è semplice: ‘bivaccare’ significa sostare senza fare nulla di utile. Ed è esattamente questo che ho rimproverato al Senatore”.