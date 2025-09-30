Messina, successo per l’evento “Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità”

Partecipato l’incontro su “Nonni e terza età. Punti di forza e fragilità”, svoltosi al Salone degli Specchi della Città metropolitana di Messina, e promosso dall’Inner Wheel Club dello Stretto di Messina, in collaborazione con la Lute Messina, ed il patrocinio del Comune di Messina e della Regione Sicilia. L’evento, volto a celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale (così come esplicitato dalla Legge n. 159 del 31 luglio 2005 recante “Istituzione della Festa nazionale dei nonni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 2005), è stato moderato dall’avv. Silvana Paratore legale esperto di politiche sociali, che ha dichiarato come in un mondo che corre veloce, fatto di cambiamenti continui, i nonni incarnano stabilità e continuità, offrendo punti di riferimento sicuri.

A porgere i saluti istituzionali il Sindaco Federico Basile, che ha affermato come i nonni abbiano una loro resilienza, sviluppata affrontando le sfide della vita che li rende testimoni di forza e di speranza per le nuove generazioni; il Dirigente della VII Direzione Servizi Generali e Politiche di sviluppo Economico e culturale della Città metropolitana di Messina Anna Maria Tripodo, che ha sottolineato il valore sociale dell’evento, ricordando come il libro “Nonno ti devo parlare” è stato presentato in occasione del Maggio dei Libri 2025;

Il Presidente dell’Inner Wheel club Dello Stretto Letizia Ragona, che ha ribadito i valori fondanti dell’associazione quali il rispetto, l’amicizia, la condivisione ed il buon esempio fili conduttori dell’iniziativa; la Responsabile Lute Messina Graziella Catanzaro, che ha illustrato l’offerta formativa della libera università della terza età finalizzata allo sviluppo di rapporti di solidarietà e allo scambio tra generazioni.

Tra i relatori intervenuti all’evento l’ufficiale dell’Esercito italiano, giornalista e nonno, Angelo Vesto, autore del libro “Nonno ti devo parlare” che ha tracciato il turbinio di emozioni del suo essere nonno di due bimbe, Martina e Chiara.

“Non si vuole né si deve sminuire la figura dei genitori – ha affermato – ma essere, invece, un supporto alla complessa e faticosa attività educativa che loro svolgono. E rivolgendosi agli studenti presenti ha rivolto un monito: affido la loro serenità a voi future generazioni che sarete gli insegnanti delle mie nipotine”. A seguire è intervenuta il Vice Questore della Polizia di Stato Grazia Iellamo che ha ricordato i recenti episodi di truffe in casa, al telefono e in strada agli anziani, il modus operandi del truffatore preparato, che agisce con complici, le attenzioni da assumere e gli strumenti da adottare per prevenirle.

Massima attenzione e non esitare mai a chiedere aiuto alle Forze di Polizia – ha concluso la Vice Questore -. A seguire l’arch. Carmelo Celona, con il suo intervento, ha offerto spunti di riflessione sulla realizzazione di luoghi e non solo di architetture specializzate in coabitazione tra giovani e anziani per garantire l’ormai rivoluzionario scambio generazionale, facendo degli anziani (guardiani della memoria) una risorsa saggia per i giovani e non un’esperienza di vita obsoleta per le nuove generazioni dei nati digitali;

La psichiatra dott.ssa Biondo che si è soffermata su “Anziani e nonni: dalla storia trasformare gap in opportunità” – evidenziando – “come dall’esame del ruolo sociale dell’anziano nella storia verrà sottolineata l’importanza dell’invecchiamento attivo e del dialogo e della solidarietà intergenerazionale; la sessuologa e ginecologa Luisa Barbaro che, dopo aver affermato come l’intimità non sia mai questione di tempo, che la stessa è fatta di gesti giocosi, di istinti che si incontrano, di spontaneità che rompe gli schemi, che è la parte autentica di ognuno di noi che continua a rinnovarsi in ogni fase della vita, ha magistralmente interpretato tre poesie dedicate alle terza età ed ai nonni”.

Presenti all’evento gli studenti della classe 3E del liceo Maurolico, accompagnati dalla prof.ssa Olga Zappalà. L’ evento si è concluso con la proiezione dell’ intermezzo di Cavalleria Rusticana diretta dal maestro Riccardo Muti.