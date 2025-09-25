Messina, smantellata centrale di spaccio nel “market place” della droga al rione Giostra: 12 arresti definitivi

Nella giornata di ieri agenti della Polizia di Stato di Messina, in esecuzione di provvedimenti definitivi di condanna emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Messina, hanno tratto in arresto dodici persone riconosciute colpevoli, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, tali provvedimenti definitivi costituiscono l’epilogo dell’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, avviata nel mese di gennaio 2017, su una compagine delinquenziale, formata da più cellule, dedita al traffico di stupefacenti e per lo più operante nel Rione “Giostra”, in seguito al ferimento a colpi d’arma da fuoco in danno di due pregiudicati messinesi, avvenuto nello stesso quartiere.

Le indagini svolte dai poliziotti della Squadra Mobile hanno consentito di fare piena luce sugli efferati ferimenti ed hanno restituito numerosi elementi sull’intenso traffico di droghe di varie tipologie gestito all’interno di un comprensorio edilizio, diventato una vera e propria centrale di spaccio, del citato quartiere popolare.

A seguito della attività investigativa, nel maggio 2021, sono state eseguite 52 misure cautelari ed è stato disposto il sequestro preventivo di beni mobili, immobili ed utilità economiche presenti in conti correnti riferibili ai destinatari della misura cautelare, per un valore complessivo di oltre 300.000 euro.