Messina, sit-in dei sindacati davanti al CAS: “gravi criticità per i lavoratori”

Sit-in dei sindacati UILTrasporti, FIT CISL e UGL davanti alla sede del CAS a Messina – Giovedì 25 settembre 2025. Le segreterie territoriali di UILTrasporti, FIT CISL e UGL annunciano lo svolgimento di un sit-in sindacale per la giornata di giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso la sede del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) in Via Scoppo, Messina.

La manifestazione si propone di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulle gravi criticità occupazionali e contrattuali che riguardano i lavoratori del CAS. I sindacati promotori denunciano una situazione di crescente disagio e incertezza che investe i dipendenti dell’ente, aggravata dalla mancanza di risposte concrete da parte della dirigenza e degli organi competenti. L’iniziativa vuole essere un segnale forte ma pacifico, volto a sollecitare un confronto costruttivo che tuteli i diritti e la dignità dei lavoratori.