Messina si prepara ai concerti degli Zero Assoluto e dei The Kolors: come cambia la viabilità

In occasione dello svolgimento dei concerti di venerdì 19 settembre degli “Zero Assoluto” e di domenica 21 settembre di “The Kolors” in Piazza Duomo a Messina, sono previsti limitazioni viarie. Vigeranno i divieti di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e di transito veicolare, dalle ore 15 di venerdì 19 settembre alle 7 di lunedì 22 settembre, nei seguenti tratti di strada:

a) controviale sud di piazza Duomo compreso tra le vie Venezian e Università;

b) via Università, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo;

c) via G. Venezian, nel tratto compreso tra via della Zecca ed il controviale sud di piazza Duomo; consentendo l’accesso da e verso i passi carrabili regolarmente autorizzati e la sosta negli esistenti stalli personalizzati con contrassegno riservati ai veicoli a servizio di persone disabili insistenti nei suddetti tratti di via Università, via Venezian e controviale sud di piazza Duomo, nel tratto compreso tra via Venezian e corso Cavour, ad esclusione dalle ore 17.30 di venerdì 19 alle 2 di sabato 20 settembre e dalle 17.30 di domenica 21 alle 2 di lunedì 22 settembre.

Modifiche per il concerto dei The Kolors

Istituiti i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle 15 di venerdì 19 alle 2 di sabato 20 settembre e dalle 15 di domenica 21 alle 2 di lunedì 22 settembre, e di transito veicolare, dalle 17,30 di venerdì 19 alle 2 di sabato 20 settembre e dalle 17,30 di domenica 21 alle 2 di lunedì 22 settembre nelle seguenti strade:

a) controviale sud di piazza Duomo, compreso tra via Venezian e corso Cavour;

b) corso Cavour, nel tratto compreso tra le vie San Camillo e della Zecca, provvedendo ad interdire la corsia riservata dello stesso corso Cavour in corrispondenza dell’intersezione con via T. Cannizzaro;

c) tutta l’area di piazza Antonello;

d) spazio destinato alla fermata degli autobus sito in corrispondenza del limite ovest di piazza Duomo;

e) via Loggia dei Mercanti, nel tratto compreso tra via Colombo e corso Cavour;

f) via Colombo, nel tratto compreso tra le vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti;

g) via Consolato del Mare, nel tratto compreso tra via Argentieri e piazza Antonello;

h) via Sant’Agostino, nel tratto compreso tra piazza Antonello e via Oratorio della Pace;

i) via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra le vie della Zecca e Garibaldi;

j) via I Settembre, nel tratto compreso tra le vie Cesare Battisti e Garibaldi;

k) via Oratorio San Francesco, nel tratto compreso tra via XXIV Maggio e corso Cavour, consentendo la sosta a ciclomotori e motocicli, con accesso ed uscita esclusivamente dall’intersezione con via XXIV Maggio. I conducenti ed eventuali passeggeri dei suddetti ciclomotori e motocicli dovranno uscire da via Oratorio, per raggiungere piazza Duomo, dall’intersezione con via XXIV Maggio.

Vigerà dalle 15 di venerdì 19 alle 2 di sabato 20 settembre e dalle 15 di domenica 21 alle 2 di lunedì 22 settembre, il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nelle seguenti aree, al fine di consentire la sosta agli autobus che trasportano gli spettatori per assistere agli eventi musicali:

a) lato est della carreggiata est di via Garibaldi, nel tratto compreso tra via I Settembre e viale Boccetta;

b) area di parcheggio realizzata sopra il fascio dei binari della Stazione ferroviaria centrale ed adiacente al cavalcavia ferroviario;

c) via Orso Mario Corbino (zona ZIR), nel tratto compreso tra le vie Fermi e Bonsignore.