Messina si prepara ad accogliere la terza edizione di “Inclusivity Village”: domani la presentazione

Messina si prepara ad accogliere la terza edizione di Inclusivity Village, la manifestazione dedicata alla promozione dell’inclusione e delle pari opportunità. La presentazione ufficiale si svolgerà domani, martedì 23 settembre, alle ore 11.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile. Interverranno l’Assessore alle Politiche Giovanili e alle Pari Opportunità Liana Cannata, il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio e l’Esperto ai Rapporti tra Comune, Scuola e Università Stello Vadalà, e il Presidente della Messina Social City Valeria Asquini.

L’iniziativa rientra nel progetto “IncludiME – Sportello delle Pari Opportunità”, finanziato dal PN Metro Plus 2021-2027, e mira a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza, promuovendo una cultura fondata sul rispetto, la collaborazione e la solidarietà. La giornata si terrà giovedì 25 settembre a Villa Dante e rappresenterà un’importante occasione di incontro tra istituzioni, cittadini, scuole e associazioni del territorio, con l’obiettivo comune di costruire una città più aperta, accogliente e libera da ogni pregiudizio. I dettagli del programma saranno illustrati nel corso della conferenza stampa.