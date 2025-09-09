Messina, si è riunita l’assemblea dei soci del GAL Nebrodi Plus: un viaggio tra il passato e il futuro

Si è riunita lo scorso 5 settembre l’assemblea dei soci del GAL Nebrodi Plus presso la Villa Piccolo di Calanovella a Capo d’Orlando. Un’importante collaborazione che ha visto coinvolte numerose organizzazioni di natura pubblica e privata collocate nei 42 comuni della zona dei Nebrodi. Francesco Calanna, presidente uscente, ha dato inizio all’evento presentando la monografia “Governare dal basso, progettare il futuro“: un report conclusivo che racconta tutti i punti degli ultimi 8 anni di programmazione LEADER 2014-2022, portati avanti proprio dal GAL Nebrodi Plus. Sviluppo di attività imprenditoriali extra-agricole come B&B, agriturismi, laboratori di trasformazione e sviluppo di itinerari turistici, dando valore al settore imprenditoriale nebroideo. Inoltre, sono stati creati e sviluppati validi progetti e reti territoriali come La Rete Turistica del Gusto e dell’Accoglienza, La Rete delle Comunità Energetiche Locale, La Scuola di alta formazione Emas Ecolabel Sicilia (riconosciuta dall’ISPRA), Il primo premio cinematografico GAL Nebrodi Awards 2024, Il Centro Studi, Formazione e Ricerca GAL Nebrodi Plus, Il progetto per il riconoscimento dei marchi di qualità IGP Nocciola di Sicilia e DOP Suino Nero dei Nebrodi.

Calanna ha voluto sottolineare i grandi progetti realizzati al di fuori della perimetrazione delle aree interne, tra cui il contributo straordinario erogato a circa 300 attività turistiche, commerciali e artigianali in risposta alla crisi pandemica. Non è mancata la menzione d’onore al progetto finanziato dal PNRR dal titolo “Rete dei Servizi di Facilitazione Digitale”. Richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha visto impegnate le regioni italiane come soggetti attuatori e, in Sicilia, i GAL come soggetti sub-attuatori. Il GAL Nebrodi Plus, grazie al coinvolgimento attivo di 17 Comuni, ha creato una rete di Centri di Facilitazione, luoghi fisici, dislocati sul territorio nebroideo, dove i 34 Facilitatori Digitali, impegnati nel progetto, hanno fornito supporto informatico a circa 12.000 cittadini.

Il Presidente, infine, ha gettato uno sguardo anche verso il futuro, ricordando ai presenti che il GAL Nebrodi Plus, forte dell’esperienza pregressa, ha visto finanziata per oltre 3 milioni di euro la propria

Strategia di Sviluppo Locale in relazione alla nuova programmazione PSP 23/27. Tra tutti, il Presidente ha sottolineato l’importanza del progetto per la realizzazione di una DMO (Destination

Management Organization): Destinazione Nebrodi; un progetto strategico per il rilancio turistico del territorio nebroideo e, nello stesso tempo, un progetto complementare a quello in corso di attuazione

“Nebrod’E-move”, che ha impegnato 34 comuni del comprensorio nebroideo nella realizzazione di pensiline fotovoltaiche per la ricarica e lo stazionamento di e-bike, favorendo così una mobilità

sostenibile. Numerose sono state le testimonianze dei presenti nel corso del dibattito assembleare, che hanno sottolineato e riconosciuto il successo dell’attività del GAL Nebrodi Plus, portata avanti dal

Presidente e dal Consiglio Direttivo uscenti.

L’assemblea dei soci del GAL Nebrodi Plus, a conclusione dei lavori, per il prossimo triennio 2025/2028, ha riconfermato:

Francesco Calanna nel ruolo di Presidente dell’Associazione;

Lidia Armeli, Vincenzo Crisà, Felice Cupane, Giuseppe Francesco Giordano, Renato Mangano, Gaetano Nanì, Vincenzo Princiotta Cariddi, Carmelo Rizzo Nervo, membri del Consiglio Direttivo;

Leonilde Fabio, Alessandra La Rosa, Giovanni Manganaro, Membri del Collegio dei Revisori.

L’assemblea ha inoltre eletto i tre componenti del Comitato di Sorveglianza dell’associazione: Carmelo Gianluca Bonsignore, Gaspare Maggio e Antonio Matasso.