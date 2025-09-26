Messina, si accendono i riflettori sulla “MEDNIGHT” all’UniMe | FOTO

Ha preso il via la “MEDNIGHT“, la notte Mediterranea dei ricercatori. Quattrocentoventi scienziati di UniMe racconteranno le loro ricerche al Rettorato dell’Università di Messina. L’evento è stato organizzato dalla prof.ssa Marina Trimarchi, responsabile scientifico del progetto. Dalle 17:30 alle 20:00 il Rettorato dell’Ateneo peloritano sta ospitando quasi 90 attività interattive: esperimenti, dimostrazioni, visite guidate, mostre, questionari e attività per i più piccoli.

Sin dall’inizio dell’evento, sono stati numerosi i cittadini che hanno animato il cortile e l’atrio del rettorato, dove diverse attività hanno preso vita: grandi e piccoli giocano e lavorano insieme e la scienza, nei loro compiti, rimane la principale protagonista. Dalle 21:00 in poi, la serata proseguirà tra musica, giochi a premi e un talk show dal titolo “Ritorno alla Luna”, cui parteciperanno i due ospiti d’onore della serata: Simone Pirrotta dell’ASI e Francesca Esposito dell’INAF.

MEDNIGHT è un progetto rivolto ai giovani e al grande pubblico, il cui scopo principale è mostrare la scienza del bacino del Mediterraneo, valorizzando il ruolo delle donne nella ricerca scientifica. Si tratta di un consorzio costituito insieme a paesi mediterranei quali Spagna, Grecia, Cipro, Turchia, Francia, Tunisia cui aderisce anche il Belgio attraverso la European Women Rectors Association (EWORA) e vari altri paesi attraverso la Marie Curie Alumni Association.