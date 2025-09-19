Messina, scontro nella IV Circoscrizione: consiglieri contro il Presidente Matteo Grasso

I Consiglieri della IV Circoscrizione: Cristina Costanzo, Renato Coletta, Domenico Gabriele Ferrante, Nicola Lauro, Gianmarco Luzza, Andrea Migliardo, hanno divulgato un atto di censura politica nei confronti del Presidente della IV circoscrizione Matteo Grasso, segnalando un progressivo venir meno ai doveri che competono alle prerogative della Presidenza:

“noi sottoscritti Consiglieri, nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali e con senso di responsabilità verso la cittadinanza residente nel centro storico, intendiamo esprimere pubblicamente un forte biasimo nei confronti del Presidente della Quarta Circoscrizione, Matteo Grasso. In particolare, evidenziamo come si registri un progressivo e costante venir meno ai doveri che competono alle prerogative della Presidenza, con grande nocumento all’attività politico/amministrativa di tutti i Consiglieri.”

“Constatiamo, infatti, con rammarico come il Presidente non adempia alle mansioni più rilevanti, in particolare per quanto riguarda la presa in carico delle risultanze dei lavori delle Commissioni che nel corso dei tre anni di consiliatura hanno prodotto una mole consistente di proposte, vanificate – poi – dall’inerzia stessa del Presidente. Il Presidente, omettendo di assicurare la corretta esitazione e trasmissione delle deliberazioni consiliari agli uffici competenti, al Sindaco, agli Assessori e al Consiglio Comunale, ha di fatto paralizzato l’iter amministrativo, vanificando il lavoro svolto in commissione e in Consiglio e arrecando grave pregiudizio all’efficacia dell’azione istituzionale” aggiungono i Consiglieri.

“Ci preme sottolineare che la nostra iniziativa è finalizzata a richiamare il Presidente Grasso alle proprie responsabilità istituzionali”

“Tale stato di cose compromette la funzione deliberativa del Consiglio, che si trova spesso impossibilitato ad adempiere al suo compito principale, in quanto le proposte esitate dalle Commissioni non vengono dal Presidente prese in carico per essere successivamente deliberate in sede di organo collegiale, alla presenza di tutti i Consiglieri” ribadiscono.

“Questa situazione non solo rallenta l’attività amministrativa, ma danneggia gravemente la credibilità e l’immagine dell’istituzione stessa dell’organo in generale, e dei singoli Consiglieri in particolare, messi in difficoltà di fronte ai cittadini che chiedono risposte concrete su numerose problematiche. Ci preme sottolineare che la nostra iniziativa è finalizzata a richiamare il Presidente Matteo Grasso, sul piano politico, alle proprie responsabilità istituzionali: è dovere di chi ricopre un ruolo di garanzia, infatti, assicurare il buon andamento dei lavori, garantire imparzialità e rispetto delle funzioni dei Consiglieri, nonché favorire il pieno sviluppo dell’attività amministrativa a beneficio di tutti i cittadini, indistintamente dalla loro appartenenza politica.”

“Con questa nota di biasimo, concludono – chiediamo, pertanto al Sindaco ed agli assessori in indirizzo, secondo le rispettive competenze, di richiamare il Presidente Grasso alle sue responsabilità e ad operare un immediato cambio di passo, affinché le Commissioni e il Consiglio possano svolgere le proprie funzioni con l’efficienza e la tempestività che i cittadini meritano”.