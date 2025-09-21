Messina, ritrovato morto l’uomo scomparso a Pace del Mela

Sì è conclusa nel modo più drammatico la scomparsa di Lillo Bisazza, il 71 enne di Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, di cui non si avevano più notizie da mercoledì scorso. L’uomo è stato trovato privo di vita poche ore fa, nei pressi di un distributore di benzina.

Dopo l’annuncio della sua scomparsa, avvenuta mercoledì, si sono susseguiti giorni di incessanti ricerche nella zona di Madoro a Patti, dove aveva lasciato la sua auto. Il corpo del settantunenne è stato recuperato grazie ad alcune segnalazioni. Le ipotesi investigative puntano a un probabile disorientamento, dovuto a un precario stato di salute. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine, il 118 e i vigili del fuoco per i rilievi di rito. L’amministrazione comunale, rimasta sempre vicina alla famiglia, ha espresso il proprio cordoglio.