Messina, ritorna MoveMe ma il consigliere Signorino attacca ATM: “servono più corse e trasparenza”

Nunzio Signorino, Consigliere della Terza Circoscrizione, si è mostrato soddisfatto del rinnovo dell’abbonamento agevolato “MoveMe“, ma attraverso una nota, ha ammesso come il servizio ATM debba fornire più corse e soprattutto più trasparenza ai cittadini: In qualità di Consigliere della Terza Circoscrizione, accolgo con favore il ritorno dell’abbonamento agevolato MoveMe, previsto per martedì 16 settembre. Si tratta di un’iniziativa importante, che promuove una mobilità più accessibile e inclusiva per tutti i cittadini messinesi.”

“Tuttavia, non posso ignorare le criticità che ogni giorno emergono dal territorio. Le immagini e i dati pubblicati da ATM Messina evidenziano un numero crescente di corse soppresse, con disagi che colpiscono in particolare i villaggi e le periferie, dove le esigenze di spostamento sono più urgenti, soprattutto in vista dell’inizio dell’anno scolastico. A questo si aggiunge la sospensione del servizio tranviario, fermato per lavori e destinato a restare inattivo per quasi due anni” continua Signorino.

“In assenza del tram, è fondamentale che il trasporto pubblico locale sia potenziato e garantito in modo efficiente, soprattutto nelle zone servite in precedenza dal servizio tranviario. Per questo motivo, chiedo all’Amministrazione maggiore trasparenza nella comunicazione dei disservizi e un intervento immediato per il ripristino delle corse, con particolare attenzione alle aree meno servite. I cittadini meritano un servizio affidabile, continuo e coerente con le promesse fatte”.

“Bene i mezzi rinnovati, bene l’abbonamento a prezzo simbolico, ma serve anche una forza lavoro di autisti adeguati per coprire tutte le linee. Come rappresentante della Terza Circoscrizione, continuerò a farmi portavoce delle istanze del territorio, affinché il diritto alla mobilità sia garantito a tutti, ogni giorno. La mobilità sostenibile non può restare uno slogan: deve diventare una realtà concreta e quotidiana per tutti i messinesi” conclude.