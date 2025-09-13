Messina, ritorna MoveMe ma il consigliere Signorino attacca ATM: “servono più corse e trasparenza”

Il Consigliere della Terza Circoscrizione ha divulgato attraverso una nota le sue opinioni sul trasporto pubblico fornito da ATM

Nunzio Signorino, Consigliere della Terza Circoscrizione, si è mostrato soddisfatto del rinnovo dell’abbonamento agevolato “MoveMe“, ma attraverso una nota, ha ammesso come il servizio ATM debba fornire più corse e soprattutto più trasparenza ai cittadiniIn qualità di Consigliere della Terza Circoscrizione, accolgo con favore il ritorno dell’abbonamento agevolato MoveMe, previsto per martedì 16 settembre. Si tratta di un’iniziativa importante, che promuove una mobilità più accessibile e inclusiva per tutti i cittadini messinesi.”

“Tuttavia, non posso ignorare le criticità che ogni giorno emergono dal territorio. Le immagini e i dati pubblicati da ATM Messina evidenziano un numero crescente di corse soppresse, con disagi che colpiscono in particolare i villaggi e le periferie, dove le esigenze di spostamento sono più urgenti, soprattutto in vista dell’inizio dell’anno scolastico. A questo si aggiunge la sospensione del servizio tranviario, fermato per lavori e destinato a restare inattivo per quasi due anni” continua Signorino.

In assenza del tram, è fondamentale che il trasporto pubblico locale sia potenziato e garantito in modo efficiente, soprattutto nelle zone servite in precedenza dal servizio tranviario. Per questo motivo, chiedo all’Amministrazione maggiore trasparenza nella comunicazione dei disservizi e un intervento immediato per il ripristino delle corse, con particolare attenzione alle aree meno servite. I cittadini meritano un servizio affidabile, continuo e coerente con le promesse fatte”.

“Bene i mezzi rinnovati, bene l’abbonamento a prezzo simbolico, ma serve anche una forza lavoro di autisti adeguati per coprire tutte le linee. Come rappresentante della Terza Circoscrizione, continuerò a farmi portavoce delle istanze del territorio, affinché il diritto alla mobilità sia garantito a tutti, ogni giorno. La mobilità sostenibile non può restare uno slogan: deve diventare una realtà concreta e quotidiana per tutti i messinesi” conclude.

