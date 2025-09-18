Messina, raccolta in spiaggia per il World Clean Up Day | DATA e ORARI

MessinAttiva organizza una raccolta dedicata alla collaborazione e alla tutela del pianeta alla spiaggia del Ringo, il 21 settembre dalle 17:00, in occasione del World Cleanup Day. Questo evento, giunto al settimo anno, si svolgerà dal 20 al 28 settembre: “Noi collaboreremo con la società Benefit Piantando, che ha riunito diverse realtà nazionali per un grande evento di raccolta condivisa” affermando in una nota – “Insieme a noi, proprio nelle ultime battute si è unita l’Associazione “Save The Planet”, che da molti anni si impegna nella pianificazione e nella realizzazione di iniziative per la protezione della natura, sia in Italia che oltre confine, affrontando i danni ambientali provocati dall’uomo.”

La scelta della spiaggia del Ringo onora la memoria di Nino Micali, un appassionato sostenitore del recupero della stessa spiaggia e del lungomare, noto per il suo impegno instancabile nella salvaguardia del territorio. Nino Micali, con la sua dedizione, ha ispirato molti membri della comunità a prendersi cura delle bellezze naturali di Messina, promuovendo azioni concrete per la pulizia delle spiagge e la protezione dell’ambiente.

“Invitiamo tutti, dai giovani agli anziani, a unirsi per raccogliere rifiuti, fare nuove conoscenze e discutere su come proteggere l’ambiente marino. Forniremo sacchi e guanti; portate solo la voglia di contribuire. Speriamo di trasformare questa iniziativa in una festa di sensibilizzazione. Grazie a chi parteciperà per rendere il nostro mondo più pulito e sano. Ci vediamo al mare” concludono.