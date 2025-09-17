Messina, raccolta di sangue straordinaria all’ospedale Piemonte

In occasione della giornata in memoria del giudice Rosario Livatino istituita dal Presidente della Giunta Regionale, On. Renato Schifani, con Decreto Presidenziale del 21.05.2025, la Regione Siciliana dedica la giornata del 21 settembre alla donazione di sangue. Questa giornata serve a onorare la memoria del magistrato assassinato dalla mafia e di tutte le vittime della criminalità organizzata, promuovendo al contempo i valori della solidarietà, della giustizia e della legalità.

La Direzione Strategica dell’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”, composta dal Direttore Generale, Dott. Maurizio Lanza, dal Direttore Scientifico, Prof. Angelo Quartarone, dal Direttore Sanitario, Dott. Marcello Nucifora, e dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Avv. Maria Felicita Crupi, ha inteso dare un suo contributo, organizzando una raccolta straordinaria di sangue presso il P.O. Piemonte di Messina nella giornata del 19 settembre 2025.

I dipendenti e tutti coloro che vorranno aderire potranno presentarsi, qualora non ancora donatori, per la predonazione- consistente in un prelievo di sangue atto a verificare la sussistenza delle condizioni fisiche per la successiva donazione- lunedi 15 settembre a partire dalle ore 8, presso il nosocomio di Viale Europa, dove troveranno un’autoemoteca dell’Avis comunale di Messina, mentre le donazioni di sangue vere e proprie verranno effettuate giorno 19 settembre sempre al Piemonte dall’autoemoteca Avis. Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi alle dott.sse Lorenza Mazzeo e Daniela Belletti (mail lorenza.mazzeo@irccsme.it; daniela.belletti@irccsme.it). L’iniziativa è promossa dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo, in collaborazione con l’Avis- Sezione comunale di Messina.