Messina punta sulla sicurezza: volontari del gruppo comunale di Protezione civile a lezione di BLS-D

Si è svolto sabato 27 settembre, presso il Centro Polifunzionale di Protezione civile di Messina, il corso BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) rivolto ai volontari del Gruppo comunale di Protezione civile. L’iniziativa è stata promossa dal Rotary Club Messina–Peloro, in collaborazione con la Commissione Distrettuale BLSD, con l’obiettivo di rafforzare la preparazione dei volontari attraverso l’apprendimento delle tecniche di primo soccorso e dell’utilizzo del defibrillatore.

Grazie alla sinergia tra istituzioni e associazioni di volontariato, unite dall’impegno comune di salvare vite, si consolida la capacità di intervento in situazioni di emergenza, a beneficio dell’intera comunità.“Il nostro Gruppo comunale di Protezione civile – evidenzia l’Assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli – rappresenta una risorsa preziosa per la città. Investire sulla formazione dei volontari significa potenziare la capacità di risposta alle emergenze e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L’Amministrazione comunale ringrazia il Rotary Club Messina-Peloro e la Commissione Distrettuale BLS-D per la collaborazione: iniziative come questa dimostrano quanto sia importante fare rete per accrescere le competenze e valorizzare il ruolo del volontariato al servizio della comunità”