Messina, provvedimenti viabili per martedì 16 settembre | INFO e ORARI

Previsti provvedimenti viabili da domani, martedì 16, sino a martedì 23 settembre a Messina, in alcuni tratti di via Consolare Pompea, per eseguire lavori di pulizia straordinaria di una condotta fognaria. Pertanto vigerà il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di via Consolare Pompea: 1) dalle ore 8 di domani, martedì 16, sino alle 18 di mercoledì 17 settembre, nel tratto compreso tra i numeri civici 1207 e 1407; 2) dalle ore 8 di mercoledì 17, sino alle 18 di giovedì 18 settembre, nel tratto compreso tra i numeri civici 1063 e 1209; c) dalle ore 8 di giovedì 18, sino alle 18 di venerdì 19 settembre, nel tratto compreso tra i numeri civici 881 e 1063; d) dalle ore 8 di lunedì 22, sino alle 18 di martedì 23 settembre, nel tratto compreso tra i numeri civici 695 e 859.

Divieti di sosta e di transito veicolare in un tratto di via Nicotra

Istituiti, da domani, martedì 16, sino a giovedì 18 settembre, dalle ore 7 alle 17, i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, in un tratto di via Nicotra, a monte dell’intersezione con via Grattoni. Provvedimento adottato per la realizzazione dei lavori.