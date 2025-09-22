Messina, protesta ProPal a Piazza Cairoli: ATM non aderisce e garantisce il trasporto pubblico

Piazza Cairoli si riempie di manifestanti in favore della Palestina. Nessun disagio al servizio pubblico, ATM non aderisce alla protesta

Protesta ProPal Piazza Cairoli Messina

Proteste ProPal in tutta Italia, Messina compresa. Studenti di scuole e Università sono scesi in piazza per manifestare il proprio supporto al popolo palestinese nel giorno dello sciopero nazionale indetto dall’Unione Sindacale di Base per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e sostegno alla Global Sumud Flotilla. Alcune centinaia di persone si sono radunate a Piazza Cairoli: oltre agli studenti, presenti anche docenti e ricercatori di scuole superiori e università.

Non sono stati registrati disagi al trasporto pubblico. L’Atm ha dichiarato che “la percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali è pari allo 0%“. A Milazzo è previsto un presidio davanti al comune alle ore 18:00 con lo slogan “Davanti al genocidio il silenzio è complicità“. Sit-in previsto anche a Santa Teresa Riva in Piazza Municipio. Presidi per tutta la giornata alle Isole Eolie.

