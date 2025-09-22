Messina, protesta ProPal a Piazza Cairoli: ATM non aderisce e garantisce il trasporto pubblico

Proteste ProPal in tutta Italia, Messina compresa. Studenti di scuole e Università sono scesi in piazza per manifestare il proprio supporto al popolo palestinese nel giorno dello sciopero nazionale indetto dall’Unione Sindacale di Base per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e sostegno alla Global Sumud Flotilla. Alcune centinaia di persone si sono radunate a Piazza Cairoli: oltre agli studenti, presenti anche docenti e ricercatori di scuole superiori e università.

Non sono stati registrati disagi al trasporto pubblico. L’Atm ha dichiarato che “la percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali è pari allo 0%“. A Milazzo è previsto un presidio davanti al comune alle ore 18:00 con lo slogan “Davanti al genocidio il silenzio è complicità“. Sit-in previsto anche a Santa Teresa Riva in Piazza Municipio. Presidi per tutta la giornata alle Isole Eolie.