Messina protagonista a “Linea Verde Italia” su Rai 1

“Oggi la nostra città è stata raccontata su “Linea Verde Italia”, che ha portato nelle case degli italiani la bellezza e la vivacità di Messina, esempio di buona amministrazione tra tradizione e innovazione. Dalla rinascita degli spazi verdi come Villa Dante, vero polmone di sport all’aperto e attività sociali, alla modernizzazione dei servizi digitali e l’impegno crescente nella mobilità sostenibile e nella raccolta differenziata: Messina emerge come modello di transizione ecologica e digitale“, è quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

La puntata si è soffermata anche sul patrimonio storico e culturale, come il Duomo. Un viaggio che è continuato a Ganzirri con i sapori tipici dello Stretto, dove cultura e gastronomia si intrecciano in ogni piatto. “Dobbiamo essere orgogliosi della nostra città e coscienti del grande lavoro che stiamo facendo insieme. Ogni passo verso una Messina più verde, sostenibile e innovativa è il frutto di un impegno condiviso, tra cittadini e amministrazione, tra amore per la nostra storia e voglia di futuro”, conclude Basile.