Messina: proseguono i avori per l’elettrodotto, cambia la viabilità all’Annunziata

Il Comune di Messina informa che, nell’ambito dei lavori relativi alla “Variante mista aereo/cavo interrato a 380 kV all’elettrodotto Sorgente-Rizziconi: tratto ricadente lato Sicilia tra il sostegno n.6 – stazione di transizione Paradiso – approdo sottomarino e opere connesse”, saranno adottate modifiche temporanee alla viabilità in viale Annunziata, nel tratto antistante l’area di parcheggio a raso dell’istituto scolastico “F. Bisazza”, dal 5 settembre al 2 ottobre 2025, per consentire la posa dei cavi AT e le relative giunzioni elettromeccaniche all’interno dell’infrastruttura precedentemente realizzata, in corrispondenza della camera giunti BG3.

Provvedimenti viabili

I provvedimenti viabili disposti con ordinanza del Servizio Mobilità Urbana saranno i seguenti: divieto di transito veicolare nella semicarreggiata sud della carreggiata stradale sud (direzione monte-mare) per una lunghezza di 50 metri, come indicato nell’allegato elaborato grafico. Il transito veicolare sarà comunque garantito, in sicurezza, nella semicarreggiata nord della carreggiata sud dello stesso tratto di viale Annunziata; limite massimo di velocità 30 km/h nella carreggiata stradale sud, direzione monte-mare, nel tratto compreso tra vico del Marò e viale Regina Elena; e divieto di sosta 0-24, con rimozione forzata, sul lato nord dell’area di parcheggio a raso antistante l’istituto, per una lunghezza di 20 metri.