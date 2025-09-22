Messina, presentazione del volume “Le Basiliche Papali” alla Biblioteca Comunale

La Biblioteca comunale e l’Assessorato alle Politiche Culturali della città di Messina promuovono un importante evento culturale: la presentazione del volume “In occasione del Giubileo 2025. Le Basiliche Papali nelle foto stereoscopiche e nelle cartoline d’epoca“, a cura di Marco Donato e della Biblioteca regionale Universitaria “Giacomo Longo”. L’evento si terrà martedì , alle ore 17.00, presso la Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro”, situata al primo piano del Palacultura Antonello.

Il volume offre un affascinante percorso visivo che esplora le Basiliche Papali di Roma attraverso una ricca collezione di fotografie stereoscopiche e cartoline d’epoca. Questo straordinario viaggio nel tempo non solo documenta la storia e l’architettura di questi luoghi sacri, ma ne cattura l’atmosfera spirituale e l’importanza storica, offrendo uno sguardo privilegiato sulla Città Eterna. Sarà anche un’occasione per conoscere la storia della fotografia e dei fotografi dell’epoca. La presentazione vedrà la partecipazione dell’autore e collezionista Marco Donato, che illustrerà il suo lavoro e le ricerche che hanno portato alla creazione di questa pregevole pubblicazione.