Messina, presentato oggi a Palazzo Zanca il progetto Cloud@ME

Nella sala Datacenter di Palazzo Zanca, presenti il Sindaco Federico Basile, l’Assessore all’Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Roberto Cicala e il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio, è stato presentato oggi il progetto Cloud@ME, finanziato nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020. Cloud@ME rappresenta una tappa fondamentale nella trasformazione digitale del Comune di Messina e dell’Area Metropolitana. Attraverso la realizzazione di una piattaforma cloud ibrida sicura, scalabile e centralizzata, l’Amministrazione comunale si è dotata di una base tecnologica avanzata per l’erogazione efficiente dei servizi pubblici.

“Al di là dell’adeguamento agli standard normativi, – ha dichiarato il Sindaco Basile – si è generato un sistema d’alta tecnologia al servizio della città e della nostra comunità. Questa nuova programmazione è partita nel 2018 e prevede un sistema di monitoraggio a 360 gradi. Attraverso dialoghi, confronti e riunioni, ricordo ad esempio un viaggio in Spagna, a Barcelona, sul tema della digitalizzazione e altro, si è provveduto all’efficientamento e alla messa in servizio del nuovo Datacenter comunale, una struttura strategica che ospita tutti i servizi digitali dell’Ente. Ringrazio la struttura del CED che ha permesso di raggiungere questo risultato attraverso un lungo lavoro di preparazione e di realizzazione“.

“Il Datacenter – ha proseguito l’Assessore Cicala – è progettato per garantire affidabilità, sicurezza e capacità di espansione, con caratteristiche di alto livello qualitativo. Si tratta di un sistema ibrido efficiente di pubblica utilità, di cui il Comune di Messina è titolare dei dati. Il progetto Cloud@ME, con la realizzazione del nuovo Datacenter comunale, segna un cambiamento profondo e concreto nella gestione dei servizi pubblici a livello locale, consentendo una Pubblica Amministrazione più moderna, efficiente e digitale, capace di affrontare con gli strumenti adatti le sfide della transizione tecnologica“.

Il Direttore Generale Puccio, nel ricordare la programmazione avviata nel 2018 e l’efficacia del Cloud che consente la salvaguardia dei dati più sicura e veloce da utilizzare, ha spiegato che “tra i principali servizi attualmente gestiti all’interno del Datacenter ci sono la piattaforma Cloud@ME con una gestione sicura e collaborativa dei dati, un sistema di videosorveglianza urbana, sviluppato con il progetto Me Smart e in fase di completamento con MeGIS, che sarà ospitato nel Datacenter, e i sistemi di gestione delle identità digitali. I servizi digitali sono centralizzati e ottimizzati in ottica di resilienza e riduzione dei costi. Grazie al progetto Cloud@ME, il Comune di Messina ha infatti ridotto sensibilmente i costi della connettività e della gestione IT, ha centralizzato i servizi digitali in un’unica infrastruttura sicura e monitorata, ha migliorato le performance grazie a dorsali in fibra più performanti e ha creato una base solida per sviluppi futuri in ambito Smart City, videosorveglianza, servizi al cittadino e interoperabilità tra Enti” conclude.