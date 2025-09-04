Messina: presentato il “progetto Home”, sino a 600 euro al mese ai cittadini che pagano o cercano un affitto | INFO e REQUISITI

StrettoWeb

Poco fa, nel corso di un incontro, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, è stato presentato il “progetto Home”, un’iniziativa rivolta ai nuclei familiari più fragili per garantire un supporto economico sul canone di locazione e sulle utenze domestiche per 12 mesi. Home – Poc Me lV 3.1.F, finanziato con i fondi POC Metro (Programma operativo complementare di azione e coesione Città Metropolitane 2014-2020), è stato presentato dal Sindaco Federico Basile, dall’Assessore alle Politiche Sociali e della Casa Alessandra Calafiore e dal Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio. L’iniziativa si avvale del supporto del Servizio Reti e Infrastruttura Digitale del Comune di Messina, coordinato dall’Assessore Roberto Cicala, per le procedure di presentazione, registrazione e valutazione delle domande da parte dei cittadini interessati.

I dettagli

“Con questo intervento vogliamo affiancare concretamente chi, ogni giorno, affronta il peso di affitti e bollette troppo onerosi. Il progetto è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Messina che hanno stipulato, o sono in procinto di stipulare, un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato; per accedere al contributo sulle utenze, è necessario essere intestatari di contratti di fornitura domestica a servizio dell’abitazione di residenza; in possesso di specifici requisiti, tra cui un ISEE corrente/ordinario non superiore a € 10.140,00“, è quanto spiega il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Cosa offre il sostegno? Fino a 600 euro al mese per ciascuno dei 196 beneficiari, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (data di chiusura del progetto). L’accesso alla misura sarà possibile tramite avviso pubblico a Sportello“, conclude Basile.