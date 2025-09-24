Messina: presentata oggi l’Associazione “Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro – APS”

Sabato 27 settembre, dalle ore 17 sino alle 19, presso la Biblioteca comunale “Cannizzaro”, al primo piano del Palacultura Antonello, l’Associazione “Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro – APS” incontrerà la cittadinanza per illustrare obiettivi e finalità della convenzione firmata con l’Amministrazione comunale. L’Associazione, stamani, alla presenza del Sindaco Federico Basile, è stata presentata alla stampa, nel corso di un incontro, cui hanno preso parte l’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso e l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata.

“L’Associazione – ha dichiarato il Sindaco Basile – è costituita dai volontari del Servizio civile nazionale, che negli anni scorsi hanno prestato servizio presso la Biblioteca comunale Cannizzaro. L’intesa, a titolo gratuito, tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione, è volta a mettere a frutto le competenze acquisite in favore della promozione della lettura e della valorizzazione della Biblioteca comunale Cannizzaro e dei luoghi di cultura presenti al PalaAntonello. E’ una forma di collaborazione con istituzioni e città, che mi auguro possa ripetersi anche in altri comparti”.

“Siamo orgogliosi di questo circuito virtuoso, avviato dall’Amministrazione con il Sindaco De Luca e proseguito con Basile, – ha spiegato l’Assessore Caruso – con particolare riferimento al settore culturale e turistico, che ha offerto l’occasione, non solo di avvalerci di giovani preparati e motivati per i vari servizi in Biblioteca, ma anche di poter trasferire competenze utili per la loro carriera. Oggi la costituzione di questa Associazione e la convenzione firmata con l’Amministrazione consentono di poterci avvalere di una collaborazione che porterà ulteriori benefici alla collettività”.

“Vedere i giovani protagonisti – ha concluso l’Assessore Cannata – al centro di iniziative e percorsi fa sempre piacere e significa che la nostra città porta avanti idee e proposte di pubblico interesse. Come nel caso specifico dell’Associazione ‘Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro – APS’, che arricchirà l’offerta culturale della città per rendere la biblioteca un luogo di socializzazione, conoscenza e apprendimento per tutta la comunità”. Il presidente dell’Associazione Gabriele Arnò ha ringraziato l’Amministrazione comunale per il “prezioso supporto nella costituzione e nella formazione dei giovani volontari del Servizio Civile nazionale”.

Tante le iniziative

Si realizzeranno eventi di promozione della lettura per tutte le età; laboratori creativi di alfabetizzazione informatica e linguistici; attività di supporto per estendere gli orari di apertura al pubblico; visite guidate a luoghi di interesse culturale come GAMM, il Museo Vara e Giganti; Gaming in Biblioteca. Tornei e pomeriggi dedicati al gaming e ai giochi da tavolo; mercatino del libro usato. La collaborazione, che avrà una durata di tre anni, si basa sul principio costituzionale di sussidiarietà, che promuove la cooperazione tra enti pubblici e iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale.