Messina, prende il via l’organizzazione della II edizione di “Forti d’Autunno”

Dopo la riuscita e partecipata edizione di “Forti d’Autunno” dello scorso anno, manifestazione ideata dal Sindaco Federico Basile, d’intesa con l’Assessore Enzo Caruso, si è messa in moto la macchina organizzativa per il prossimo appuntamento, previsto a novembre. Nel corso del primo incontro programmatico, coordinato dall’Assessore alla Valorizzazione del Sistema Fortificato Enzo Caruso, al quale hanno preso parte il Dirigente dell’Azienza Foreste Demaniali Giovanni Dell’Acqua e i referenti delle Associazioni, che da oltre un ventennio si prodigano per il recupero e la valorizzazione dei Forti “umbertini”, si sono gettate le basi per la programmazione degli eventi che saranno presentati all’interno dei singoli Forti.

L’organizzazione dell’apertura congiunta dei Forti messinesi, per il rilancio, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio fortificato realizzato tra il 1888 e il 1914, nasce a pochi mesi dalla costituzione dalla firma della Carta di Corfù – Convenzione “Faro per i Forti dello Stretto” e della Comunità Patrimoniale dei Forti, coordinata da MEDFORT, presieduta da Pierangelo Pettenò, a cui hanno aderito Enti, Istituzioni e Associazioni del Terzo Settore, con il Comune di Messina capofila, animati dal comune obiettivo di promozione dell’intero sistema fortificato dell’Area dello Stretto.