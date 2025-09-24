Messina, perdite idriche in alcune zone della città: come cambia la viabilità

Per consentire ad AMAM S.p.A. l’esecuzione dei lavori di riparazione di una perdita idrica in via Comunale Santo, nel tratto compreso tra viale Gazzi e via Salvatorello, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto domani, giovedì 25 settembre, dalle ore 9.30 sino alle 12.30, nel tratto su esposto, saranno istituiti i divieti di transito veicolare, ad eccezione dei residenti, dei titolari/impiegati di attività commerciali, di proprietari o a qualunque altro titolo possessori di fabbricati/terreni, e di sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, di via Comunale Santo, nel tratto compreso tra i numeri civici 78 e 86.

Divieto di sosta in via Puntale Arena

Per garantire il regolare svolgimento della circolazione stradale, è istituito il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, sul lato nord dell’esistente slargo del tratto curvilineo di via Puntale Arena, a monte di via Carrai.