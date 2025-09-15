Messina, oggi a Palazzo Zanca la presentazione del progetto Cloud@ME

Oggi, lunedì 15 settembre, alle ore 10.15, nella sala Datacenter di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto Cloud@ME, nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020. Interverranno il Sindaco Federico Basile, l’Assessore all’Informatizzazione e Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione Roberto Cicala e il Direttore Generale del Comune di Messina Salvo Puccio.

Durante l’incontro saranno illustrate le finalità, gli obiettivi raggiunti e le prospettive future del progetto Cloud@ME, che punta a creare un’infrastruttura cloud ibrida innovativa al servizio dei Comuni dell’Area Metropolitana. Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza informatica, alla scalabilità dei servizi e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con l’obiettivo di rendere i servizi pubblici più efficienti e accessibili.