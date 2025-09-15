Messina: nuovo ciclo di disinfestazione contro le zanzare tigre | INFO su zone e DATE

Nei prossimi giorni Messinaservizi Bene Comune avvierà, a partire da domani, martedì 16 settembre, un nuovo ciclo di disinfestazione contro la zanzare tigre su tutto il territorio comunale. Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, a partire dalla 00. E’ dunque opportuno evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; di chiudere finestre e balconi; e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano.

Le operazioni verranno effettuate secondo il seguente calendario:

1° GIORNO – dalle ore 00:00 di martedì 16 settembre : Area Sud : Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Sup., Briga Marina. Area Centro: Gravitelli, Case popolari, Via Padre Nino Trovato, Via Pietra Santa, Valle degli Angeli, Piazzetta Palmara, Via del Santo, Quadrato Ospedale Piemonte, Messina 2.

“Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; di chiudere finestre e balconi; e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Si avvisa inoltre che nel caso di condizioni meteorologiche avverse la programmazione potrebbe subire variazioni” si evince dal comunicato.