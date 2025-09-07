Messina, Nuccia Cammaroto aderisce al Partito Repubblicano

Nel corso di un incontro con il segretario regionale Pietro Currò ed alcuni dirigenti cittadini, il Consigliere della Prima Circoscrizione Nuccia Cammaroto ha deciso di aderire al Pri. Eletta in una lista civica si è contraddistinta per l’impegno sociale e l’attenzione continua alle problematiche legate al Territorio. “Intendo continuare il mio percorso come prima – ha detto Nuccia Cammaroto- impegnandomi per la soluzione dei problemi antichi e irrisolti dei Villaggi dell’estrema zona Sud che paga in termini concreti la scarsa attenzione di talune amministrazioni. Dalla Viabilità alla Manutenzione delle strade interne, dagli interventi di decoro del verde alle carenze idriche, ogni giorno continuerò ad essere in prima linea con la mia gente“.

“L’adesione al Pri è anche il riconoscimento al partito che , con estrema coerenza, non ha mai cambiato simbolo e nome nella propria storia dalla fine dell’Ottocento ad oggi”, conclude Cammarota.