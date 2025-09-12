Messina, nasce l’associazione “Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro”

Lunedì 15 settembre, alle ore 9.45, nella Sala Ovale Caponnetto di Palazzo Zanca, presenti il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Culturali Enzo Caruso e l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata, nel corso di una conferenza stampa, sarà presentata l’Associazione “Amici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro – APS”. L’Associazione è costituita dai volontari del Servizio civile nazionale, che negli anni scorsi hanno prestato servizio presso la Biblioteca comunale Cannizzaro.

L’intesa, a titolo gratuito, tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione, è volta a mettere a frutto le competenze acquisite in favore della promozione della lettura e della valorizzazione della Biblioteca comunale “Cannizzaro” e dei luoghi di cultura presenti al PalaAntonello.