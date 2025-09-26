Messina, maxi intervento per la sicurezza delle strade di Falcone e Oliveri

Due importanti tratti viari della costa tirrenica messinese saranno presto interessati da opere di manutenzione straordinaria. La Città Metropolitana di Messina ha infatti disposto la consegna anticipata dei lavori lungo la strada provinciale 103, nel territorio di Falcone, e sulla strada provinciale 105, nel comune di Oliveri. L’appalto, affidato all’impresa Geosonda Costruzioni S.r.l., prevede un investimento complessivo di 553.918 euro, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nell’ambito dei programmi straordinari per la resilienza della rete viaria e l’adeguamento delle infrastrutture ai cambiamenti climatici.

Gli interventi sulla SP 103

Sulla strada provinciale 103 le opere riguarderanno soprattutto la sistemazione idraulica e il miglioramento del deflusso delle acque piovane. In programma: pulizia della carreggiata e delle aree adiacenti, rimozione della vegetazione spontanea, manutenzione e adeguamento di pozzetti e caditoie, con successiva ricollocazione. L’obiettivo è rendere più efficiente la circolazione delle acque meteoriche e ridurre il rischio di allagamenti, migliorando al tempo stesso la funzionalità del piano viabile.

Il complesso intervento sulla SP 105

Più articolato il progetto che interesserà la SP 105 – Lungomare Cristoforo Colombo di Oliveri, dall’area di Marinello fino al Torrente Saja Castello. Le criticità derivano dalla conformazione altimetrica e dalla storica interruzione della “Saja Cannitata”, il canale naturale che fino agli anni Settanta convogliava le acque verso il mare. Dopo la costruzione del lungomare, questo naturale sbocco venne meno, causando accumuli di acque meteoriche e frequenti allagamenti, aggravati dalla presenza di nuove infrastrutture e impianti di servizio. Il nuovo progetto prevede la realizzazione di un collettore per la raccolta e la canalizzazione delle acque, collegato al Torrente Saja Castello tramite un impianto di sollevamento. In questo modo sarà possibile ripristinare la sicurezza idraulica della zona, tutelando abitazioni, viabilità e sottoservizi dal rischio di esondazione.

Le ragioni dell’urgenza

La consegna anticipata dei lavori è stata decisa per motivi di urgenza, connessi alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela della pubblica incolumità. A commento dell’avvio delle opere, il Sindaco metropolitano Federico Basile ha dichiarato: “Con la consegna di questi interventi Palazzo dei Leoni punta a risolvere criticità storiche e a restituire maggiore sicurezza e funzionalità a due tratti viari di rilievo per la mobilità locale e turistica. Si tratta di opere necessarie per tutelare i cittadini e migliorare la qualità delle infrastrutture, con un’attenzione particolare alla salvaguardia del territorio”