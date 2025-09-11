Messina, Luzza: “grandi eventi a piazza Lo Sardo, è ora di cambiare approccio”

Secondo il consigliere della IV Circoscrizione, Gianmarco Luzza, piazza Lo Sardo è idonea per dare il via a numerosi eventi, che possano ridare vitalità al luogo, richiamare visitatori e, soprattutto, sostenere le attività commerciali sul territorio

Panchine Piazza Lo Sardo

Il consigliere della IV Circoscrizione, Gianmarco Luzza, propone l’istituzione di un tavolo tecnico che riunisca Amministrazione comunale, rappresentanti di categoria ,imprenditori e commercianti per definire un calendario condiviso di iniziative da realizzare nei mesi successivi in piazza Lo Sardo ( ex piazza del Popolo): “L’obiettivo – spiega Luzza – è ridare vitalità alla piazza con eventi enogastronomici, musicali, sportivi e culturali, in grado di richiamare cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, sostenere le attività commerciali del territorio”.

È ora di cambiare approccio . Da troppo tempo il dibattito si concentra esclusivamente sulla presenza delle forze dell’ordine e sulle misure repressive. È una visione miope, che non risolve il problema ma rischia anzi di aggravarlo. Servono sì sicurezza e controlli, ma da soli non bastano: senza una visione più ampia, fatta di riqualificazione, investimenti e protagonismo delle realtà locali, la piazza è destinata all’abbandono. O si costruisce una risposta collettiva e condivisa, oppure continueremo a rincorrere emergenze senza affrontarne le cause.”

Durante il tavolo tecnico saranno esaminate le varie proposte e definito un programma unitario, equilibrato e sostenibile dal punto di vista organizzativo e logistico.

Gianmarco Luzza

Ultimi approfondimenti di Messina