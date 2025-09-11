Messina, Luzza: “grandi eventi a piazza Lo Sardo, è ora di cambiare approccio”

Il consigliere della IV Circoscrizione, Gianmarco Luzza, propone l’istituzione di un tavolo tecnico che riunisca Amministrazione comunale, rappresentanti di categoria ,imprenditori e commercianti per definire un calendario condiviso di iniziative da realizzare nei mesi successivi in piazza Lo Sardo ( ex piazza del Popolo): “L’obiettivo – spiega Luzza – è ridare vitalità alla piazza con eventi enogastronomici, musicali, sportivi e culturali, in grado di richiamare cittadini e visitatori e, allo stesso tempo, sostenere le attività commerciali del territorio”.

“È ora di cambiare approccio . Da troppo tempo il dibattito si concentra esclusivamente sulla presenza delle forze dell’ordine e sulle misure repressive. È una visione miope, che non risolve il problema ma rischia anzi di aggravarlo. Servono sì sicurezza e controlli, ma da soli non bastano: senza una visione più ampia, fatta di riqualificazione, investimenti e protagonismo delle realtà locali, la piazza è destinata all’abbandono. O si costruisce una risposta collettiva e condivisa, oppure continueremo a rincorrere emergenze senza affrontarne le cause.”

Durante il tavolo tecnico saranno esaminate le varie proposte e definito un programma unitario, equilibrato e sostenibile dal punto di vista organizzativo e logistico.