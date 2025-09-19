Messina, lunedì nuovo Consiglio Comunale a Palazzo Zanca: i punti all’ordine del giorno

Lunedì alle ore 14, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa: cinque i punti all'ordine del giorno su cui discutere

consiglio comunale messina

Lunedì 22 settembre, alle ore 14:00, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa a Palazzo Zanca. I lavori d’Aula prevedono 5 punti all’ordine del giorno che verranno discussi: si parlerà di modifica degli articoli, lavori nell’area del torrente Trapani e del Vallone Lena, di PNRR e debiti fuoi bilancio.

I punti all’ordine del giorno:

  1. Modifica degli articoli 4, 5, 7 e 9 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 375/C dell’11/10/2022, per le nuove disposizioni relative alle modalità di rilascio e pagamento del canone di utilizzo esclusivamente tramite piattaforma online;
  2. Acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 e s.m.i. al patrimonio comunale dell’area sita al torrente Trapani, area interessata dai lavori di convogliamento delle acque fluviali tra i bacini di Boccetta e Annunziata;
  3. Lavori finalizzati alla sistemazione del versante Vallone LENA per la mitigazione del rischio idrogeologico incombente sul villaggio Giampilieri superiore;
  4. Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR Misura 5, Componente 2, Investimento 2.2 – Progetto per la riqualificazione dell’area di Capo Peloro – Riqualificazione del sito Torri Morandi del Comune di Messina lotto III parco urbano e viabilità di accesso;
  5. varie proposte di delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio.

