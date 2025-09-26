Messina, lavori urgenti sull’autostrada A20: INFO e DATE

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2025 saranno in vigore limitazioni alla circolazione al km 0+200 della strada di penetrazione agricola “Piana di Brolo – Grenne”. Il provvedimento è stato adottato dalla Città Metropolitana di Messina per consentire al Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) l’esecuzione di urgenti lavori di manutenzione sulla campata 7 del viadotto Pozzo, al km 83+842 dell’autostrada A20 Messina-Palermo.

L’ordinanza prevede la parzializzazione delle corsie in entrambe le direzioni, mare-monte e montemare, così da permettere le operazioni di riqualificazione in sicurezza e ridurre al minimo i disagi alla viabilità. L’intervento rientra in un più ampio piano di manutenzione straordinaria promosso dal CAS, finalizzato a garantire efficienza e affidabilità della rete autostradale siciliana.

La sinergia tra Palazzo dei Leoni e il Consorzio viene confermata come elemento chiave per una gestione coordinata delle infrastrutture, in un contesto in cui la manutenzione programmata diventa sempre più centrale per prevenire criticità e tutelare la sicurezza pubblica. Sull’argomento è intervenuto il sindaco metropolitano Federico Basile, che ha dichiarato: “La sicurezza stradale è una responsabilità che richiede attenzione costante e interventi mirati. L’ordinanza adottata risponde a una necessità concreta, emersa dalle verifiche tecniche del Servizio Manutenzione Stradale della zona Nebrodi, che hanno evidenziato l’urgenza di garantire il transito in condizioni di piena sicurezza durante le operazioni di riqualificazione dell’impalcato autostradale”.